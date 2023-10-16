"الصحة الفلسطينية" تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لـ2808 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808 شهداء و10950 مصابًا معظمهم من الأطفال والنساء منذ بداية الحرب على القطاع، بحسب ما بثته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إخلاء 22 مستشفى تُعالج المئات في شمال غزة

وفي وقت سابق، دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل لسحب الأوامر بإخلاء 22 مستشفى تعالج المئات في شمال غزة، محذرة من أن الإخلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، وكذلك وضع الصحة العامة الحالي في القطاع.

وقالت المنظمة، في بيان، إن إجبار أكثر من 2000 مريض على الانتقال إلى جنوب غزة، حيث تعمل المرافق الصحية بأقصى طاقتها، وهي غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير لعدد المرضى- سيكون بمثابة حكم بالإعدام.

استهداف محيط مستشفى القدس بـ5 غارات فى أقل من دقيقة

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باشتداد القصف الإسرائيلي في محيط مبنى مستشفى القدس، اليوم الإثنين، واستهدافه بـ5 غارات في أقل من دقيقة.

وأوضحت الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف المتواصل يمنع الأطقم الطبية من التحرك لتلبية نداءات الاستجابة.

وحذر مسئولون أمريكيون كبار، أمس الأحد، من احتمال تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس"، واتساع نطاقه إلى أنحاء الشرق الأوسط، وقالوا إنهم قلقون من احتمال مهاجمة جماعة حزب الله اللبنانية شمال إسرائيل أو احتمال اشتراك إيران.