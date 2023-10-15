الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية" تعلن ارتفاع ضحايا العدوان لـ2329 شهيدا معظمهم أطفال ونساء

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2329 شهيدا و9024 مصابا معظمهم من الاطفال والنساء منذ بداية الحرب على القطاع، بحسب فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

على إسرائيل سحب أوامر إخلاء مستشفيات شمال غزة

وفي وقت سابق دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل لسحب الأوامر بإخلاء 22 مستشفى تعالج المئات في شمال غزة، محذرة من أن الإخلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، وكذلك وضع الصحة العامة الحالي في القطاع.

وقالت المنظمة في بيان إن إجبار أكثر من 2000 مريض على الانتقال إلى جنوب غزة، حيث تعمل المرافق الصحية بأقصى طاقتها وهي غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير لعدد المرضى، سيكون بمثابة حكم بالإعدام".

وأشارت إلى أن مديري المستشفيات والعاملين الصحيين يواجهون الآن خيارًا مؤلمًا، يتمثل في إما التخلي عن المرضى المصابين بأمراض خطيرة وسط حملة القصف، أو تعريض حياتهم للخطر أثناء بقائهم في المستشفيات لعلاج المرضى، أو تعريض حياة مرضاهم للخطر أثناء محاولتهم نقلهم إلى المرافق التي ليست لديها قدرة على استقبالهم.

إسرائيل منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الصحة الفلسطينية فلسطين شمال غزة قطاع غزة الضفة الغربية

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