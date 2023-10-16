بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

ظهرت نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي لاختيار 30 ألف معلم والتي تتم تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووفرت بعض مديريات التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم منذ توفير كشوف الناجحين فيها، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

أعلن جهاز التنظيم والإدارة عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 أمس الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2023، ووفرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 ويمكن للمعلمين من الجيزة الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أو اضغط على الرابط التالي هنا.

ثم قم بالضغط على أيقونة "استعلام"، قم بإدخال الرقم القومي ورقم التقديم، الضغط على استعلام، ستظهر النتيجة على الشاشة، وسيتم تحديد حالة المتقدم إما "قبول" أو "رفض".

في حالة قبول المتقدم، سيتم إبلاغه بباقي الإجراءات اللازمة للتعيين، والتي تشمل تقديم المستندات المطلوبة وتوقيع العقد، وفي حالة رفض المتقدم، سيتم إبلاغه بالسبب، وله الحق في تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان عن النتيجة.

وتستهدف مسابقة 30 ألف معلم تعيين المعلمين في جميع التخصصات، والتي تقدم لها أكثر من 2 مليون متقدم، وكان المعلمون المتقدمون لمسابقة 30 ألف معلم قد أنهوا الامتحان الالكتروني الذي تم تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من بعض المحافظات وهي شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر.

كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية التي تم تخصيصها لتقديم في مسابقة 30 ألف معلم وأيضًا الاستعلام عن كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، ويمكن ذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية بالضغط على الرابط التالي من هنا، ثم كتابة الرقم القومي، والضغط على زر استعلام.