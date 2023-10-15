خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالرقم القومي محافظة الجيزة

مسابقة 30 ألف معلم ونتيجتها وكيفية الاستعلام عن الأسماء الناجحة من المتقدمين من مختلف المحافظات وفي في الوقت الحالي، يتصدر البحث عن خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي لتعيين 30 ألف معلم من قبل المعلمين.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023

ويحاول العديد من المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم الاطمئنان عن النتيجة للالتحاق بالعمل في المدراس الحكومية التي تشرف عليها وزارة التبية والتعليم خاصة بعد انقطاع التعيين لسنوات وعودته بقرار من الدولة لتطوير العملية التعليمية وفي إطار حرص الدستور لتقديم الخدمات للمواطنين نرصد في التقرير التالي الخطوات والرابط للاستعلام عن نتيجة المسابقة، حتى يكون الجميع على علم بها.

الموقع الرسمي لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023

يمكن للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم معرفته النتيجة واختيار التسكين للمقبولين من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للتنسيق من هــــنـــا، ويلزم كتابة الرقم القومي بدقة حتى لا تحدث مشكلة أثناء الاستعلام عن النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي

الدخول على رابط مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي للمعلم من خلال هذا الرابــــــــــــــــــط الرقم القومي الخاص بالمعلم بدقة إدخال رقم التقديم ومراجعة البيانات .الضغط على عبارة "الاستعلام" لمعرفة النتيجة

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 في الجيزة

في السياق ذاته، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أمس السبت، 14 أكتوبر، نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم بالرقم القومي للمتقدمين من أبناء المحافظة لاستكمال مسوغات التعيين ويمكن معرفة النتيجة عبر موقع المديرية ويمكن الدخول إليها من هنا

وأشارت المديرية إلى أن النتائج ستكون متاحة في الإدارات التعليمية اليوم ا الأحد، طبقًا لمحل السكن.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة على أن يتم تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية لمن لم يرد اسمه فى النتيجة المعلنة عبر الرابط التالي

الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023 في باقي المحافظة

ويمكن للمتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا