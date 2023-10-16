الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالرقم القومي 2023 لجميع المحافظات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، بالرقم القومي للمعلم، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية، مع إعلان النتيجة، واقتراب تسكين المعلمين المقبولين بالمسابقة، في المرحلة الثانية للعام ٢٠٢٣.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

و أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن  نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف معلم، بوزارة التربية والتعليم الفني للعام الثاني، للمتقدمين في جميع محافظات الجمهورية.

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رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023

وكان قد حدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023 من خلال هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية هنا.

ثم اضغط على ايقونة استعلام التي تظهر أعلى الموقع الإلكترونى، ثم قم بعد ذلك بإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم ورقم التقديم، ثم تأكيد البيانات بالضغط على زر استعلام، ثم تظهر نتيجة المسابقة فى غضون ثوانى.

بدء إعلان مسابقة 30 ألف معلم

إعلان أسماء المعلمين المقبولين بالمرحلة الثانية من مسابقة وزارة التعليم، الذي فتحت يوم 9 فبراير 2023، وحتى ٩ مارس ٢٠٢٣، إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالرقم القومي محافظة الجيزة

واستمرت الاختبارات في الفترة من أول أغسطس إلى 5 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين

من جانبه  وقع الدكتور رضا حجازي، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى»، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل المقبل وفقًا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأكيده على المتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) الذين يحضرون للامتحان بالمركز، ضرورة الالتزام بإحضار كافة أصول المستندات المطلوبة (المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)؛ حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.

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