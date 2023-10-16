الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب الاستعلام للمتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الذي ينظمه الجهاز للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف للعام الثاني.

الاستعلام عن القبول المبدئي

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ ووقت الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/، ومن المقرر أن تعقد الامتحانات بمركز الإدارة العامة بالعجوزة التابع للجهاز – مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال العام سابقا- في الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر القادم للمتقدمين الأصحاء، وفي الفترة من 28 نوفمبر أيضا حتى 2 ديسمبر للمتقدمين من ذوي الإعاقة.

مسابقة وزارة الأوقاف

الجدير بالذكر أن الجهاز سبق ونشر إعلان المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت فى مارس الماضى عن بدء التقديم الإلكتروني لـ الوظائف الخالية في مسابقة وزارة الأوقاف 2023 للتعاقد مع 1000 عامل مسجد بالوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وقد حدد التنظيم والإدارة آنذاك عدة شروط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف الشاغرة المعلن عنها سواء بالنسبة لوظيفة عامل مسجد أو إمام مسجد على مستوى الجمهورية فى العام الثانى من المسابقة.

التنظيم والإدارة وزارة الأوقاف وظيفة عامل القبول المبدئي بوابة الوظائف الحكومية

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