الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن موعد تسكين المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه جار تسكين 16 ألف معلم بمسابقة الـ30 ألف معلم المرحلة الأولى، استوفوا الشروط واجتازوا جميع اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجميع التدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية، وتم التنسيق مع الجهة المعنية؛ لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

وتحرص الوزارة على في تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الجهة المعنية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

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التعليم: إجراءات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" تتم وفقا للقانون ومنح محاولة أخرى لهذه الفئة

 إعلان مسابقة أخرى

وأعلنت الوزارة، أنها بصدد البدء في إجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة، كما أنها بصدد التنسيق مع الجهة المعنية، لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب؛ للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، اجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقًا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

لينك الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

من جانبه قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.  

وكان في استقباله لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مدرسة مصطفى النجار الرسمية المتميزة لغات للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

كتب تعليمية وتدريبية مسابقة ال٣٠ الف معلم المرحلة الأولى لياقة بدنية وذهنية إعلان مسابقة أخرى رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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