الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

لينك الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ترتفع معدلات البحث بشكل مكثف هذه الأيام عن رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 مع الإعلان عن ظهور النتيجة في البداية لمحافظات القاهرة والجيزة ثم تليها المحافظات الأخرى. 
 

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023
 

في هذا التقرير يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 ومعرفة نتيجة المعلمين المتقدمين للمسابقة.
 

يمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  في هذا الرابط 
https://jobs.caoa.gov.eg/

اضغط على ايقونة استعلام
اكتب رقمك القومي
ورقم تقديمك 
اضغط على استعلام 

 

بيان عن مسابقة التربية والتعليم 30 الف معلم 
 

في بيان جديد أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى أوضحت أن الوزارة أجرت تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الجهة المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.
 

 

الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالرقم القومي 2023 لجميع المحافظات

لينك الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم 2023 وموعد الاختبارات


 وأكدت الوزارة في بيانها أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات سيمكنهم المحاولة مرة أخرى لاجتياز التدريبات السابق ذكرها، وذلك للتأكد من انتفاء سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.
 

آليات مسابقة التربية والتعليم 30 الف معلم 
 

مع العلم أن مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى تتم وفقا لآليات انتقاء المعلمين الجدد، كما جاء في المادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣.

وتنص هذه المادة على أن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقا لنموذج العقد المرفق دون غيره.

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التعليم: إجراءات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" تتم وفقا للقانون ومنح محاولة أخرى لهذه الفئة

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بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

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