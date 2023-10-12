الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لينك الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم 2023 وموعد الاختبارات

الاستعلام عن مسابقة
الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم 2023

لينك الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

لينك الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم 2023

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الأيام الماضية عن نتيجة مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم.

وأشار الجهاز المركزي خلال بيان له نشر على موقعه الإلكتروني أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة المسابقة من خلال بوابة الوظائف الحكومية باستخدام هذا الرابط 

https://jobs.caoa.gov.eg/

لينك الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم 2023

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين الاستعلام عن مسابقة القبول 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

الضغط على كلمة " الاستعلام".

كتابة بيانات الرقم القومي ورقم التقديم.

الضغط على كلمة " استعلام" .

لينك الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم 2023:

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، في بعض محافظات جمهورية مصر العربية وعددهم 7 محافظات وهم (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء).

وأكد الجهاز عن نيته في إعلان باقي النتائج الخاصة بمسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوظيفة معلم مساعد، في باقية محافظات جمهورية مصر العربية على مدار الأسبوع المقبل من خلال الرابط سابق الذكر بباقي المحافظات، مع إتاحة فرصة للتظلم على نتيجة المسابقة لمدة أسبوعين.

الاستعلام عن مسابقة 30 ألف معلم 2023

وكان جهاز التنظيم والإدارة أعلن عن التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2023 في 9 فبراير الماضي، وفتح باب التقديم إلكترونيا على مسابقة 30 ألف معلم 2023 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023.

يذكر أنه بعد  الاستعلام عن القبول المبدئي في مسابقة 30 ألف معلم 2023، سيتاح للمتقدمين المقبولين الاستعلام عن مواعيد أداء الاختبارات الإلكترونية التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال بوابة الوظائف الحكومية وستعقد الاختبارات الإلكترونية في كل محافظة على حدة بدءًا من أغسطس المقبل.

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الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

لينك الاستعلام رابط الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم 2023 بوابة الوظائف الحكومية موقع بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

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