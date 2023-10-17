عاجل.. "التعليم" تعلن مسابقة تكميلية للمرحلة الأولى من 30 ألف معلم

أعلن مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، البدء في إجراءات إعلان مسابقة تكميلية للمسابقة الـ30 ألف معلم، المرحلة الأولى، خلال أيام، لاستكمال العدد المخصص للوزارة.

تسكين 16 ألف معلم

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أنه جار تسكين 16 ألف معلم فقط استوفوا الشروط، وجميع اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجميع التدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية، من أصل 30 ألف معلم وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 30 ألف معلم كل عام على مدار خمس سنوات.

وأضاف، أنه حيث يحق لكل المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها حاليًا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية، لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت اجراءات المسابقة تمت وفقًا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقًا للمادة (5) المعدلة للقرار (2297) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقًا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

من جانبه قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وكان في استقباله لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.