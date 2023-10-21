الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والمستحقين له

كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين يوفر لهم الكثير من المزايا، بعد أن وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذوي الهمم على رأس أولوياته بعد سنوات طويلة من التهميش، ووجه بإصدار كارت الخدمات المتكاملة والذي تتولى وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي تحديد أولوية الحصول عليه.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين زيارة موقع وزارة الصحة بالضغط على الرابط التالي

https://www.mohp.gov.eg/



ثم النقر على أيقونة "المجالس الطبية المتخصصة"، وبعدها النقر على أيقونة "الخدمات المتكاملة"، ثم النقر على أيقونة "استعلام عن نتيجة الكشف الطبي"، ثم إدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم للحصول على الكارت، الضغط على أيقونة "بحث".

ستظهر نتيجة الكشف الطبي، والتي تتضمن حالة الطلب، سواء كان "تم الكشف"، أو "غير مستوفي الأوراق"، أو "إعادة عرض"، أو "مرتجع إلى اللجنة"، أو "تم تحويل الطلب للتضامن".

ويمكن أيضًا، الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين من خلال تطبيق "خدمات المجالس الطبية المتخصصة"، والذي يمكن تحميله من خلال متجر Google Play أو متجر App Store.

الحالات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

الإعاقات الحركية البسيطة « شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة، ضمور العضلات البسيط، تيبس المفاصل - اصابات وتشوهات العمود الفقري - بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد - عيوب خلقية - ضعف عام بالأطراف والعضلات ناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي - الشلل الدماغي البسيط - خلل بالأعصاب الطرفية ».

الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص

أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي: (الثلاسيميا / أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية - الهيموفيليا).

الإعاقة الذهنية: وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من ٥٢: ٦٩ على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.

الإعاقة البصرية: ضعف الإبصار لأقل من ١٨/٦ بالنظارة في العين الأفضل.

الإعاقات السمعية: بدءا من ٥٥ إلى ٧٠ ديسيبل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.