الإثنين 30 أكتوبر 2023
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مصر

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام عن موقف استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى

تصدر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن موقف استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة لإثبات الإعاقة والتمتع بالخدمات التي تمنحها المؤسسات الحكومية والخاصة لحامليه في مصر، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة لإصدار نحو مليون كارت جديد.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي

وينشر "الدستور" رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي؛ للاستعلام عن موقف استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للمتقدم.

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

وبعد ذلك عليك اختيار أيقونة الخدمات المتكاملة ثم اتباع الخطوات التالية:- 

  • إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.
  • الضغط على أيقونة " بحث"
  • ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.
  • وعند ظهور حالة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة
  • وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية وشروط الحصول عليها

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 وكيفية تفسير النتائج

حملة هنوصلك لإصدار كارت الخدمات المتكاملة 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت حملة “هنوصلك” ضمن المرحلة الثالثة لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التجول في القرى والنجوع والمدن.

ويشارك في حملة “هنوصلك” أكثر من 5 آلاف متطوع إضافة إلى العاملون في مكاتب ووحدات الشئون الاجتماعية.

أوراق استخراج كارت الخدمات المتكاملة 

وبعد الموافقة على طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة، يجب التوجه إلى مقر الشئون الاجتماعية التابع إليها المتقدم لتسليم الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تتمثل فيما يلي:

  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • تقرير طبي من المجلس الطبي التخصصي المعتمد من وزارة الصحة المصرية.
  • صورة شهادة الميلاد.
  • صورة شخصية حديثة.
  • دفع الرسوم المقررة.
  • التوجه إلى مقر مكتب التأهيل المهني التابع لمحافظة المتقدم لإجراء الكشف الطبي.
  • انتظار الموافقة على الطلب من قبل اللجنة المختصة.
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