الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء محاكمة نصاب العملات الأجنبية في عابدين

محاكمة
محاكمة

بدأت محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة النصب على المواطنين وسرقة أموالهم عن طريق إيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وفراره منهم.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وتم العثور بحوزته على مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهم في التحقيقات التي أجريت معه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية المحلية بمبالغ أخرى أجنبية، والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم، والفرار منهم، كما أقر المتهم بارتكابه 6 وقائع نصب.

وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ مالي بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية.

محكمة جنح عابدين النصب علي المواطنين محاكمة عملات أجنبية

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