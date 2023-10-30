مقابل الجنيه المصرى.. سعر الدولار اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 فى البنوك

مع بداية التعاملات الصباحية يحرص الكثير من المواطنين قبل الذهاب إلى خارج البلاد على معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه حالة من الاستقرار، ببداية تعاملات اليوم بداخل البنوك العاملة بمصر، في حين ارتفع سعره بالسوق السوداء، مقارنة بسعره بتعاملات أمس.

سعر الدولار اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور سعر الدولار اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري قيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

جاء الدولار في بنك فيصل الإسلامي مسجلًا قيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

حقق سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بينما جاء سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار إمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، ليصل إلى 45.60 جنيه للشراء، و46.10 جنيه للبيع.