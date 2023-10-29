الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 29-10-2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

يقدم موقع الدستور خدمته الاقتصادية في عرض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.


سعر الدولار اليوم الأحد 29/ 10/ 2023 في البنوك المصرية


ننشر في السطور التالي سعر الدولار اليوم الأحد 29/ 10/ 2023 في البنوك المصرية  والأجنبية، وكذلك أسعار العملات الأجنبية.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري استقر عند 30.8414 جنيه للشراء  و30.9386 جنيه للبيع.


كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد عند  30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وكذلك بالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

ومازال سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند نفس القيمة اليوم الأحد 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

 

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

وكان سعر الدولار  في البنك التجاري الدولي cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 29/ 10/ 2023

يورو 
32.4791 جنيه للشراء 
32.5938 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
37.2595 جنيه للشراء 
37.3800 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
34.3216 جنيه للشراء 
34.4451 جنيه للبيع

100 ين يابانى
20.5090 جنيه للشراء 
20.5750 جنيه للبيع

ريال سعودى
8.2204 جنيه للشراء 
8.2483 جنيه للبيع

دينار كويتى
99.6621 جنيه للشراء 
100.0083 جنيه للبيع

درهم إماراتى
8.3963 جنيه للشراء 
8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى 
4.2136 جنيه للشراء 
4.2270 جنيه للبيع

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