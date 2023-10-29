سعر الدولار اليوم الأحد 29-10-2023 فى البنوك المصرية
يقدم موقع الدستور خدمته الاقتصادية في عرض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الأحد 29/ 10/ 2023 في البنوك المصرية
ننشر في السطور التالي سعر الدولار اليوم الأحد 29/ 10/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وكذلك أسعار العملات الأجنبية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري استقر عند 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
وكذلك بالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
ومازال سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند نفس القيمة اليوم الأحد 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وكان سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 29/ 10/ 2023
يورو
32.4791 جنيه للشراء
32.5938 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.2595 جنيه للشراء
37.3800 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.3216 جنيه للشراء
34.4451 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.5090 جنيه للشراء
20.5750 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2204 جنيه للشراء
8.2483 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.6621 جنيه للشراء
100.0083 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3963 جنيه للشراء
8.4237 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2136 جنيه للشراء
4.2270 جنيه للبيع