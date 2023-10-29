سعر الدولار اليوم الأحد 29-10-2023 فى البنوك المصرية

يقدم موقع الدستور خدمته الاقتصادية في عرض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الدولار اليوم الأحد 29/ 10/ 2023 في البنوك المصرية



ننشر في السطور التالي سعر الدولار اليوم الأحد 29/ 10/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وكذلك أسعار العملات الأجنبية.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري استقر عند 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.



كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وكذلك بالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

ومازال سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند نفس القيمة اليوم الأحد 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 29/ 10/ 2023

يورو

32.4791 جنيه للشراء

32.5938 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

37.2595 جنيه للشراء

37.3800 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.3216 جنيه للشراء

34.4451 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5090 جنيه للشراء

20.5750 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2204 جنيه للشراء

8.2483 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.6621 جنيه للشراء

100.0083 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3963 جنيه للشراء

8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2136 جنيه للشراء

4.2270 جنيه للبيع