أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر السبت 28-10-2023

انخفاض في أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 28-10-2023 بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%؛ بسبب قرار رئاسة مجلس الوزراء برفع الجمارك عن 12 سلعة غذائية، من بينهم الدواجن والبيض، ومن المتوقع أن يتم تزيد نسبة الانخفاض خلال الأيام المقبلة مع الانتهاء من دورة الإنتاج الجديد للطيور في المزارع.

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 28-10-2023

نعرض من خلال التقرير التالي أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 28-10-2023، والتي من المتوقع أن تشهد مزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة وهى كما يلي:

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 70 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 79 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 80 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 88 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع للتجار نحو 60 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 67 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 60 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 65 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الرومي في المزارع للتجار نحو 70 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 79 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الكتاكيت في المزارع للتجار

سجل سعر الكتاكيت البيضاء عمر يوم نحو 26 جنيهًا.

سجل سعر الكتاكيت الأحمر عمر يوم نحو 27 جنيهًا.

سجل سعر الكتاكيت الساسو عمر يوم نحو 21 جنيهًا.

سجل سعر الكتاكيت أبيض قطعان عمر يوم نحو 26 جنيهًا.

سجل سعر الكتاكيت الهجين عمر يوم نحو 26 جنيهًا.

سجل سعر كتاكيت السمان الأبيض عمر يوم نحو 4 جنيهات.

سجل سعر كتاكيت السمان الأسمر عمر يوم نحو 6 جنيهات.



سعر كرتونة البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 127 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 137 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 125 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 134 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 136 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 142 جنيهًا.