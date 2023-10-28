السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر السبت 28-10-2023

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

انخفاض في أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 28-10-2023 بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%؛ بسبب قرار رئاسة مجلس الوزراء برفع الجمارك عن 12 سلعة غذائية، من بينهم الدواجن والبيض، ومن المتوقع أن يتم تزيد نسبة الانخفاض خلال الأيام المقبلة مع الانتهاء من دورة الإنتاج الجديد للطيور في المزارع.

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 28-10-2023

نعرض من خلال التقرير التالي أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 28-10-2023، والتي من المتوقع أن تشهد مزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة وهى كما يلي:

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 70 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 79 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 80 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 88 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع للتجار نحو 60 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 67 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 60 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 65 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الرومي في المزارع للتجار نحو 70 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 79 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

txt

عيار 21 يسجل ارتفاع قياسى.. سعر الذهب فى مصر 27-10-2023

txt

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات فى الأسواق

أسعار الكتاكيت في المزارع للتجار

سجل سعر الكتاكيت البيضاء عمر يوم نحو 26 جنيهًا.

سجل سعر الكتاكيت الأحمر عمر يوم نحو 27 جنيهًا.

سجل سعر الكتاكيت الساسو عمر يوم نحو 21 جنيهًا.

سجل سعر الكتاكيت أبيض قطعان عمر يوم نحو 26 جنيهًا.

سجل سعر الكتاكيت الهجين عمر يوم نحو 26 جنيهًا.

سجل سعر كتاكيت السمان الأبيض عمر يوم نحو 4 جنيهات.

سجل سعر كتاكيت السمان الأسمر عمر يوم نحو 6 جنيهات.

 

txt

مفاجأة.. سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر بعد آخر ارتفاع

txt

تراجع الأبيض وارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الجمعة


سعر كرتونة البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 127 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 137 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 125 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 134 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 136 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 142 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

أسعار الفراخ الفراخ بورصة الدواجن اليوم بورصة الدواجن الدواجن كيلو الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: دخول برى محدود إلى منطقة حاجز إيرز فى قطاع غزة

عاجل.. "داعش" يتبنى اعتداء على مركز تجارى فى كابل

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر السبت 28-10-2023

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة