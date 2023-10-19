عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 فى البنوك المصرية والاجنبية 

واصل سعر الدولار استقراره، خلال تعاملات اليوم الخميس، في جميع البنوك العاملة في مصر، ويقدم موقع “الدستور” بشكل يومي خدمته الاقتصادية لعرض سعر الدولار وسعر الريال السعودي وأسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 في البنوك المصرية و الأجنبية



يُمكن من خلال التقرير التالي التعرف على آخر تحديث لسعر الدولار وسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023



سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

8.2220 جنيه للشراء

8.2483 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة



8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023



يورو



32.6241 جنيه للشراء

32.7330 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى



37.5834 جنيه للشراء

37.7172 جنيه للبيع

فرنك سويسرى



34.2797 جنيه للشراء

34.4029 جنيه للبيع

100 ين يابانى



20.6380 جنيه للشراء

20.7072 جنيه للبيع



دينار كويتى



99.7040 جنيه للشراء

100.0504 جنيه للبيع

درهم إماراتي



8.3963 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى



4.2169 جنيه للشراء

4.2313 جنيه للبيع

