الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 فى البنوك المصرية والاجنبية 

سعر الدولار
سعر الدولار

واصل سعر الدولار استقراره، خلال تعاملات اليوم الخميس، في جميع البنوك العاملة في مصر، ويقدم موقع “الدستور” بشكل يومي خدمته الاقتصادية لعرض سعر الدولار وسعر الريال السعودي وأسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 في البنوك المصرية و الأجنبية 
 

يُمكن من خلال التقرير التالي التعرف على آخر تحديث لسعر الدولار وسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023.
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

30.8414 جنيه للشراء 
    30.9386 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 

8.2220 جنيه للشراء 
8.2483 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 
 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.20  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
 

8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

عاجل.. انخفاض عالمى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 18-10-2023

أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 

يورو


32.6241 جنيه للشراء 
32.7330 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
 

37.5834 جنيه للشراء 
37.7172 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى


34.2797 جنيه للشراء 
34.4029 جنيه للبيع 

100 ين يابانى


20.6380 جنيه للشراء 
20.7072 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى 


99.7040 جنيه للشراء 
100.0504 جنيه للبيع 

درهم إماراتي

 
8.3963 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 


4.2169 جنيه للشراء 
4.2313 جنيه للبيع 
 

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