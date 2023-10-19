عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 فى البنوك المصرية والاجنبية
واصل سعر الدولار استقراره، خلال تعاملات اليوم الخميس، في جميع البنوك العاملة في مصر، ويقدم موقع “الدستور” بشكل يومي خدمته الاقتصادية لعرض سعر الدولار وسعر الريال السعودي وأسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 في البنوك المصرية و الأجنبية
يُمكن من خلال التقرير التالي التعرف على آخر تحديث لسعر الدولار وسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.2220 جنيه للشراء
8.2483 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023
يورو
32.6241 جنيه للشراء
32.7330 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.5834 جنيه للشراء
37.7172 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.2797 جنيه للشراء
34.4029 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.6380 جنيه للشراء
20.7072 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.7040 جنيه للشراء
100.0504 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3963 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2169 جنيه للشراء
4.2313 جنيه للبيع