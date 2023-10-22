سعر الدولار اليوم الأحد 22-10-2023 فى البنوك المصرية
يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمته الاقتصادية الأساسية وهي عرض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر صرف المعاملات المالية من البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم الأحد 22/ 10/ 2023 في البنوك المصرية
يمكن من خلال التقرير التالي الإطلاع على سعر الدولار اليوم الأحد 22/ 10/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى المتداولة كذلك.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
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سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاحد
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الاحد
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الاحد
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأحد
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 22/ 10/ 2023 في البنك المركزي المصري
يورو
32.5624 جنيه للشراء
32.6711 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.3891 جنيه للشراء
37.5192 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.3599 جنيه للشراء
34.4835 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.5857 جنيه للشراء
20.6519 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2220 جنيه للشراء
8.2483 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.6653 جنيه للشراء
100.0115 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3963 جنيه للشراء
8.4237 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2154 جنيه للشراء
4.2292 جنيه للبيع