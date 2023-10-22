سعر الدولار اليوم الأحد 22-10-2023 فى البنوك المصرية

الأحد 22/أكتوبر/2023 - 07:40 ص 10/22/2023 7:40:10 AM

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمته الاقتصادية الأساسية وهي عرض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر صرف المعاملات المالية من البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم الأحد 22/ 10/ 2023 في البنوك المصرية



يمكن من خلال التقرير التالي الإطلاع على سعر الدولار اليوم الأحد 22/ 10/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى المتداولة كذلك.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاحد



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الاحد



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الاحد

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأحد



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 22/ 10/ 2023 في البنك المركزي المصري



يورو

32.5624 جنيه للشراء

32.6711 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

37.3891 جنيه للشراء

37.5192 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.3599 جنيه للشراء

34.4835 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5857 جنيه للشراء

20.6519 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2220 جنيه للشراء

8.2483 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.6653 جنيه للشراء

100.0115 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3963 جنيه للشراء

8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2154 جنيه للشراء

4.2292 جنيه للبيع