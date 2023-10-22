الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 22-10-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمته الاقتصادية الأساسية وهي عرض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر صرف المعاملات المالية من البنك المركزي المصري.


سعر الدولار اليوم الأحد 22/ 10/ 2023 في البنوك المصرية


يمكن من خلال التقرير التالي الإطلاع على سعر الدولار اليوم الأحد 22/ 10/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى المتداولة كذلك.


سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد

30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 


30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاحد 
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الاحد


30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الاحد

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأحد


30.85 جنيه للشراء
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 22/ 10/ 2023 في البنك المركزي المصري


يورو
32.5624 جنيه للشراء 
32.6711 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
37.3891 جنيه للشراء 
37.5192 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
34.3599 جنيه للشراء 
34.4835 جنيه للبيع

100 ين يابانى
20.5857 جنيه للشراء 
20.6519 جنيه للبيع

ريال سعودى 
8.2220 جنيه للشراء  
8.2483 جنيه للبيع

دينار كويتى
99.6653 جنيه للشراء 
100.0115 جنيه للبيع

درهم إماراتي
8.3963 جنيه للشراء 
8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى
4.2154 جنيه للشراء 
4.2292 جنيه للبيع

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