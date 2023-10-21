السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التعاملات الصباحية|تراجع أسعار الدواجن في البورصة اليوم السبت

دواجن
دواجن

 أسعار الدواجن في البورصة محور اهتمام الملايين من المواطنين مع بداية الأسبوع حيث شهدت أسعار الطيور تراجع عدت جنيهات مقارنة بأسعار أمس الجمعة حيث سجلت أمس 69 جنيها للكيلو بينما سجلت اليوم 64 جنيها للكيلو، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الجمارك عن 12 سلعة غذائية من بينها الدواجن. 

أسعار الدواجن في البورصة اليوم

يستعرض التقرير التالي أسعار الدواجن في البورصة اليوم السبت الموافق 21 - 10 - 2023 والتي جاءت كما يلي:-

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة لتسجل 64 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم  في المزرعة ليسجل 96 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم البلدي في المزرعة  110 جنيها. 

بلغت أسعار الدواجن الأمهات اليوم  في المزرعة  65 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم السبت 

 - سجلت أسعار أوراك الفراخ اليوم السبت 85 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدبابيس بـ95 جنيهًا.

- بينما سجل سعر كيلو الأجنحة بـ55 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

 -  وسجلت أسعار البانيه مابين 170 و 175 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 21-10-2023 بالأسواق المصرية

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أسعار لحم النعام اليوم السبت 

سجلت سعر كيلو لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 80 جنيها.

جاءت سعر كيلو لحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 130 جنيها.

قدرت سعر كيلو لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ100 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 370 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم فخد نعام اليوم  في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 260 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض بني (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 67 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 70 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ50 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بط(فرنساوي) اليوم في الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ60 جنيها.

أسعار البط والحمام اليوم السبت 

بلغ سعر كيلو لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ70 جنيها.

بلغ سعر كيلو زغاليل الحمام (الجوز) اليوم  في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 125  جنيها.

بلغ سعر كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ100 جنيها.

بلغ سعر كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ90 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ 53 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن وتباع في المحلات التجارية بـ100 جنيها.

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