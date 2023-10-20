الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف الأرقام.. لو عايز تبلغ عن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض فى منطقتك

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار حملات التفتيش والرقابة الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وفى كافة أرجاء الجمهورية دون توقف.

عقوبة رفع أسعار الدواجن في مصر 

وأضاف سليمان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين برفع أسعار الدواجن والبيض، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 ـــــ 01551183224.

يشار إلى أن رفع الأسعار يعتبر مخالفًا للقوانين والقرارات الوزارية والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، وكذلك القانون رقم 181 لسنة 2018، الخاص بحماية المستهلك باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق، مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبي المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 20-10-2023

أسعار الأعلاف اليوم الخميس 19-10-2023


وتكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، وفى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتي تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 

وقد بلغت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 69 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار طبق البيض مابين 128 جنيها للطبق، وأسعار البيض والدواجن تعتمد علي العرض والطلب، وقد الأسعار بشكل عام حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية نتيجة إلي زيادة الإفراجات الجمركية، للأعلاف، حيث أن لدينا مخزون من الأعلاف يكفى حتى 3 أشهر بحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

طارق سليمان قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مباحث التموين وزارة التموين جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية

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