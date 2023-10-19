أسعار الأعلاف اليوم الخميس 19-10-2023

شهدت اسعار الاعلاف اليوم الخميس استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “:12500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 12500 جنيه، بينما سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 11800 جنيه، في حين ان سعر طن الذرة “تركى”: 11900 جنيه، وسعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2500 جنيه، كما ان سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 13300جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 25500 جنيه، وبع كسب صويا 46% محلى: 27500 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد:27500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 36900 جنيه أرضه، بينما صويا فول فات ” محلى ”: 36500 جنيه ” أرضه ”، وصويا هاى فات 43%” مستورد ”: 28600 جنيه ” أرضه ”، أيضا صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 23800 جنيه ” ارضه وسجل كسب عباد +36%:17000 جنيه، وسجل جلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وسجل سعر طن ردة بران محلى: 9700 جنيه، وسجل جلوتين ” محلى”: 37500 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

اسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 20000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 19800 جنيه للطن.، فى حين سجل طن العلف ناهى 19600 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19500 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 17000 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 16900 جنيه.، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 16700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 16500 جنيه.