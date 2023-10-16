الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ 12200 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الاثنين، استقرارا في الأسواق، وسجل سعر طن الذرة "أرجنتيني ":12200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "برازيلي": 12200 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة "أوكراني ": 11500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "تركي": 11600 جنيه، كما شكل سعر أردب الذرة الرفيعة "محلى" حورس": 2500 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وبلغ سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنتيني"13000جنيه، فيما بلغ بذرة الصويا SBمستورد: 40000 جنيه، كما بلغ كسب صويا محلى 44%: 25000 جنيه، وبلغ كسب صويا 46% محلى: 26000 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد:27000 جنيه.

وسجل طن صويا فول فات " مستورد ": 36900 جنيه أرضه، وصويا فول فات " محلى ": 36500جنيه "ارضه "، وبلغ صويا هاى فات 43%"مستورد ": 28600 جنيه "أرضه "، وسجل صويا هاي فات 43% "محلي ": 23800 جنيه "أرضه ".

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، فيما بلغ جيلوتين "مستورد ": 45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 9500 جنيه، كما بلغ جيلوتين "محلى": 33500 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد.، كما بلغ سعر حمل التبن:سجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادي 20000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 19800 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهي 19600 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ 19500 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 17000 جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 16900 جنيه.وسجل سعر طن بياض 16%بـ 16700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 16500 جنيه.