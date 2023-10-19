الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التعاملات الصباحية| أسعار البيض اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن

بيض
بيض

يشغل بال عشاق البيض معرفة أسعار البيض اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن، حيث أن البيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، وقد شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، ونستعرض في السطور التالية أسعار البيض خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن 

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أسعار البيض اليوم الخميس 19- 10- 2023 في بورصة الدواجن. 

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم

  • سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن مابين 127 جنيها إلى 128 جنيه.
  • بلغت أسعار كرتونة  البيض الأبيض اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن مابين 125 جنيه إلى 126 جنيه.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن مابين 139 جنيها إلى 140 جنيه.

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البيضاء بـ71 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في مصر 

أسعار البيض في الشركات اليوم الخميس 

  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن  في شركة أكتوبر ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن  في شركة أكتوبر أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر أكتوبر ( الأبيض ) 123  جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الصالحية ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب البنا جروب ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب البنا جروب ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الزراعي الرئيسية ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 123 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب شوشة المنيا ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب شوشة المنيا ( البني ) 126 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب رشاد حمزه ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب رشاد حمزه ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.
  • بلغت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب كمشيش ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب الصحراوي وبسيون ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.
  • جاءت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب أحمد الجوهري ( البني )131 جنيها للكرتونة.
  • سجلت أسعار كرتونة البيض الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن في شركة أكتوب أحمد الجوهري ( الأبيض ) 129 جنيها للكرتونة.
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