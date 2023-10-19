التعاملات الصباحية| أسعار البيض اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن

يشغل بال عشاق البيض معرفة أسعار البيض اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن، حيث أن البيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، وقد شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، ونستعرض في السطور التالية أسعار البيض خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أسعار البيض اليوم الخميس 19- 10- 2023 في بورصة الدواجن.

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن مابين 127 جنيها إلى 128 جنيه.

بلغت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن مابين 125 جنيه إلى 126 جنيه.

سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن مابين 139 جنيها إلى 140 جنيه.

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