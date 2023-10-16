حملات مكثفة من الزراعة والتموين وحماية المنافسة على منافذ البيض والدواجن

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ عملية تخفيض الأسعار ومراقبة الأسواق فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%، والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة.

مراقبة الأسواق

وكثّفت لليوم الثاني على التوالي الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسرة، حيث وردت معلومات عن بعض التجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، التي تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسية والاتفاقيات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن.

لجان رقابية

تم إجراء التحريات اللازمة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشي التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وداهمت مقار هذه الشركات والسماسرة، وبالتفتيش تبين وجود العديد من المخالفات التي تؤدي إلى الاحتكار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع. وعليه، فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، وكذلك القانون رقم 181 لسنة 2018، الخاص بحماية المستهلك من الاحتكار ورفع الأسعار في السوق، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبي المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة. وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

قاد الحملات اللواء محمد رجائي، واللواء عبد العال المناوي، واللواء حازم العراقي، والعميد سعيد عابد، والعميد ضياء سعيد، والعقيد عبدالله الإبراشي، والعقيد أحمد ربيع، والعقيد خالد أبو طالب، والمهندس أسامة حطب، والمهندس أيمن محمود، والمهندس يسرى الطويل، والمهندس محمد علي، والمهندس هيثم نجيب، والدكتور علاء البدوي، والمهندس ضياء عامر، والدكتور حسام عبد الرازق، والمهندس حمدي سويلم، والمهندس أحمد عابدين، من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمهندس محمد فوزي مدير الإنتاج الحيواني بالدقهلية، والمهندس ناجي رمضان مدير الإنتاج الحيواني بالشرقية، والدكتورة نورا البربري مدير الإنتاج الحيواني بدمياط، والمهندس محمد البنا مدير الإنتاج الحيواني بالجيزة، والدكتورة رباب كساب مدير الإنتاج الحيواني بالقاهرة، والمهندسة ماجدة عبد الحليم مدير الإنتاج الحيواني بالقليوبية، والباحث القانوني عبد الله الحصري، والباحث القانوني عمرو فتحي من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلي أبو رية مأمور الضبط، وبعض قادة الجهات المشاركة من المحافظات.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار حملات التفتيش والرقابة الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، دون توقف وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 - 01551183224.