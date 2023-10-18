الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 18-10-2023

بيض
بيض

وصلت أسعار البيض في الارتفاع، وذلك نتيجة إلي زيادة الطلب وقلة المعروض، بإضافة إلى خروج عدد كبير من منظومة بيض البياض، بحسب تصريحات عضو اتحاد منتجي الدواجن.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار البيض في المزارع والشركات خلال بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم  مابين 127 جنيه إلي 128 جنيه.

بلغت أسعار كرتونة  البيض الأبيض اليوم مابين 125 جنيه إلي 126 جنيه.

سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم مابين 139 جنيه إلي 140 جنيه.

أسعار البيض في الشركات اليوم  

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر أكتوبر ( الأبيض ) 123  جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب الصالحية ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب البنا جروب ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب البنا جروب ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب الزراعي الرئيسية ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

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سعر كرتونة البيض والفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 123 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب شوشة المنيا ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب شوشة المنيا ( البني ) 126 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب رشاد حمزه ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب رشاد حمزه ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب كمشيش ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب الصحراوي وبسيون ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب الصحراوي وبسيون ( الأبيض )123 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب أحمد الجوهري ( البني )131 جنيها للكرتونة.

 سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوب أحمد الجوهري ( الأبيض ) 129 جنيها للكرتونة.

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