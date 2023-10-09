الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر كرتونة البيض والفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية

البيض
البيض

سجل سعر كرتونة البيض ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع الماضية بالتزامن مع ارتفاع سعر الفراخ في بورصة الدواجن ولدى الموزعين والذي أرجعه العاملون في القطاع إلا قلة المعروض من البيض مع خروج الكثير من العاملين في صناعة الدواجن من السوق، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر كرتونة البيض اليوم والفراخ البيضاء في بورصة الدواجن. 

كم سعر طبق البيض اليوم

استقر سعر طبق البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ أسابيع، وجاء سعر كرتونة البيض في المزارع كالتالي: 

سعر كرتونة البيض الأحمر: 130 جنيها 

سعر كرتونة البيض بلدي: 136 جنيها 

سعر كرتونة البيض أبيض: 128 جنيها

 ومن المتوقع تراجع سعر طبق البيض خلال الأسابيع القادمة مع المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لخفض أسعار السلع الأساسية.

وتأتي مبادرة خفض أسعار السلع في إطار سعى الحكومة للعمل مع المنتجين لتوفير السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وضمن مبادرة تخفيض الأسعار سيتم تخفيض أسعار بعض من السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين  15 لـ25 % وهى سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة والدواجن وبيض المائدة  وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن: جميع الشركات الوطنية متحمسة لتخفيض الأسعار

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر الفراخ البيضاء عند الارتفاعات التي سجلتها منذ أسابيع والتي رأت شعبة الدواجن أنها زيادة غير مبررة مع استمرار تراجع أسعار الأعلاف التي كانت السبب الرئيسي في أزمة الدواجن في نوفمبر الماضي. 

وجاء سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية  73 جنيها، بينما بلغ سعر الفراخ الساسو 99 جنيها، والدواجن امهات بيضاء 68 جنيها، وارتفع سعر الكتكوت الأبيض ليتراوح بين  29 إلى 30 جنيها، والكتكوت الساسو 20 جنيها، حسب بيان بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع ما يقرب من 10 جنيهات حتى تصل إلى المستهلك. 

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رئيس الوزراء: خفض أسعار الدواجن وبيض المائدة 15%

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