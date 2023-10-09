سعر كرتونة البيض والفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية

سجل سعر كرتونة البيض ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع الماضية بالتزامن مع ارتفاع سعر الفراخ في بورصة الدواجن ولدى الموزعين والذي أرجعه العاملون في القطاع إلا قلة المعروض من البيض مع خروج الكثير من العاملين في صناعة الدواجن من السوق، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر كرتونة البيض اليوم والفراخ البيضاء في بورصة الدواجن.

كم سعر طبق البيض اليوم

استقر سعر طبق البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ أسابيع، وجاء سعر كرتونة البيض في المزارع كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر: 130 جنيها

سعر كرتونة البيض بلدي: 136 جنيها

سعر كرتونة البيض أبيض: 128 جنيها

ومن المتوقع تراجع سعر طبق البيض خلال الأسابيع القادمة مع المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لخفض أسعار السلع الأساسية.

وتأتي مبادرة خفض أسعار السلع في إطار سعى الحكومة للعمل مع المنتجين لتوفير السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وضمن مبادرة تخفيض الأسعار سيتم تخفيض أسعار بعض من السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15 لـ25 % وهى سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة والدواجن وبيض المائدة وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر الفراخ البيضاء عند الارتفاعات التي سجلتها منذ أسابيع والتي رأت شعبة الدواجن أنها زيادة غير مبررة مع استمرار تراجع أسعار الأعلاف التي كانت السبب الرئيسي في أزمة الدواجن في نوفمبر الماضي.

وجاء سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 73 جنيها، بينما بلغ سعر الفراخ الساسو 99 جنيها، والدواجن امهات بيضاء 68 جنيها، وارتفع سعر الكتكوت الأبيض ليتراوح بين 29 إلى 30 جنيها، والكتكوت الساسو 20 جنيها، حسب بيان بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع ما يقرب من 10 جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.