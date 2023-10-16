الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن الرئيسية وطبق البيض اليوم الإثنين

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

تواصل أسعار الفراخ البيضاء تراجعها في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، تزامنا مع انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين تراجعًا إلى 65 جنيها للكيلو داخل المزرعة، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح ما بين 69 إلى 74 جنيها، على اختلاف المناطق.

 

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

فيما تراوحت أسعار الفراخ الساسو في المزارع ما بين 97 إلى 98 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بما يتراوح ما بين 105 إلى 110 جنيها على اختلاف المناطق.

 

واستقر سعر الدواجن البلدي عند 105 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر الفراخ الأمهات البيضاء اليوم عن سعر  63 جنيها.

 

وتراوح سعر كيلو البانية في المحلات التجارية والأسواق اليوم ما بين 160 إلى 170 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم في بورصة الدواجن

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أسعار البيض اليوم الإثنين 

في السياق ذاته، بدأت أسعار البيض تراجعها في التراجع بالمزارع والأسواق، اليوم الإثنين، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم الإثنين 125 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا.  

 

كما سعر طبق البيض الأحمر اليوم  125 جنيهًا بالمزرعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا. 

 

أما سعر البيض البلدي فسجل الطبق 135 جنيهًا داخل المزرعة، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين  140 و145 جنيهًا.

 

سعر الكتكوت اليوم الإثنين 

وتباينت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 16 أكتوبر في بورصة الدواجن، بحسب النوع، على النحو التالي:- 

  • سعر كتكوت  أبيض: 24 جنيهًا.
  • سعر كتكوت القاهرة للدواجن: اربو  28 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلادي للأعلاف والدواجن: ايفيان 27 جنيهًا.
  • سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت للدواجن: 29 جنيهًا.
  • سعر كتكوت الفيروز (زلط/ابو زيد): 26 جنيهًا.
  • سعر كتكوت الوطنية: كب 28 جنيهًا.
  • سعر كتكوت الوادي: روص 29 جنيهًا.
  • سعر كتكوت العناني: 34 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو: 20 جنيهًا.
  • سعر كتكوت المصرية الهولندية (طارق هلا): روص 25 جنيهًا.
  • سعر كتكوت نيوجين: 31 جنيهًا.
  • سعر كتكوت عاصم الخرصاوي: 24 جنيهًا.
  • سعر كتكوت القصبي: أي أر 29 جنيهًا.
  • سعر كتكوت رواد النيل: 30 جنيهًا.
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