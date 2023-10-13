الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تخفيضات 25% على الفراخ والبيض غدًا.. إليك قائمة الأسعار

دواجن
دواجن

أعلن اتحاد منتجي الدواجن عن المشاركة في مبادرة وضخ تخفيض الأسعار 25% على الدواجن والبيض.

تخفيض أسعار الدواجن والبيض

وأكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام للدواجن، أن الاتحاد قرر المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة، وذلك بتخفيض أسعار الدواجن والبيض بتخفيضات تصل إلى 25%، وذلك اعتبارا من غد السبت مع مراجعة الأسعار شهريا، وإمكانية خفض الأسعار مرة أخرى.

وسيتم تخفيض أسعار الدواجن في المزرعة ليتم بيع الكيلو بـ65 جنيها بدلاً من 74جنيهاً يصل للمستهلك بـ73 جنيهاً بدلاً من 80 جنيهاً، وبيع بيض المائدة بـ115 جنيهاً للكرتونة في المزرعة بدلاً من 124 جنيهاً تصل للمستهلك بـ125 بدلاً من 150 جنيهاً.

وقال العناني لـ"الدستور" إن اتحاد الدواجن سيسعى إلي تشجيع المنتجين خلال الفترة المقبلة من أجل دخول دورات إنتاج جديدة لزيادة المعروض من الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة لخلق توازن في الأسعار، مطالباً بضرورة أن تتولى الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أسعار البيع للمستهلك وإلهام المزارع والشركات الحكومية وسلاسل التوزيع الالتزام بهذه الأسعار، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك.

اتحاد المنتجين الدواجن والبيض مبادرة تخفيض تصل إلى داعش غدا

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