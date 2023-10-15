الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم في بورصة الدواجن

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارا عند التراجع الذي سجلته بداية من أمس السبت، بينما سجلت سعر كرتونة البيض ارتفاعا طفيفا في اليوم الثاني لتطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار بعض السلع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم في بورصة الدواجن. 

الفراخ البيضاء سعرها كام النهاردة؟

سجل سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 65 جنيها، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وتراجعت أسعار الفراخ في السوق مع تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتخفيض أسعار بعض السلع وإلغاء الجمارك على 21 سلعة لمدة 6 أشهر في محاولة للسيطرة على أسعارها. 

وجاء سعر الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية كالتالي: 

سعر الدواجن  الساسو: 97 جنيها. 

سعر الفراخ امهات بيضاء:  65 جنيها. 

سعر الفراخ البلدي: 110 جنيهات       

الدواجن بياض أبيض سلك: 50 جنيها 

الدواجن بياض أبيض أرضي: 53 جنيها     

الدواجن بياض أحمر سلك: 67 جنيها  

الدواجن بياض أحمر أرضي: 70 جنيها      

رئيس شعبة الدواجن: سعر كيلو الدجاج 73 جنيهًا يُطبق من اليوم (فيديو)

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر كتكوت التسمين 

  • كتكوت بلدى حر: 12.00 جنيه
  • كتكوت بلدى مشعر: 12.25 جنيه.
  • كتكوت بلدى هجين:  12.75 جنيه.
  • كتكوت روزي تسمين:  18.75 جنيه.
  • كتكوت روزي فيومي: 18.25 جنيه.
  • كتكوت أبيض شركات 28 جنيه
  • كتكوت أبيض قطعان 20.25 جنيه
  • كتكوت ساسو    20 جنيه
  • كتكوت ساسو بيور 21 جنيه
  • كتكوت بلدي 11.50 جنيه
  • كتكوت هجين   15.50 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض  4 جنيه
  • كتكوت سمان أسمر  3.50 جنيه
  • كتكوت جميزة:  20.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو شيفر بيور:   23.25 جنيه.
  • كتكوت ابيض فوق 42 جرام:  23.75 جنيه.
  • بط مسكوفى : 48.75 جنيه.
  • بط مولار:  46.75 جنيه.
  • بط تسمين: 38.25 جنيه.
  • بط فرنساوى بكينى ابيض اوالوان:  33.75 جنيه.

 

سعر كرتونة البيض 

ارتفع سعر كرتونة البيض في المزرعة خلال تعاملات اليوم الأحد بنحو جنيهين في الكرتونة، وجاء سعرها كالتالي: 

 كرتونة بيض أبيض: 126 جنيها     

كرتونة بيض أحمر:  128 جنيها  

كرتونة بيض بلدي: 140 جنيها 

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أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 15-10-2023

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