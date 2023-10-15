أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 15-10-2023

شهدت أسعار الاعلاف اليوم الأحد في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “:12200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 12200 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 11500 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة “تركى”: 11600 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2500 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنتيني” 13000 جنيه، وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 25000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا 46% محلى: 26000 جنيه، كما بلغ كسب صويا مستورد:27000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 36900 جنيه أرضه

صويا فول فات ” محلى ”: 36500 جنيه ” أرضه ”، وسجل صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 28600 جنيه ” أرضه ”، فيما سجل صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 23800 جنيه ” أرضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، بينما بلغ سعر جلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، في حين بلغ سعر طن رده بران محلى: 9500 جنيه، وبلغ جلوتين ” محلى”: 33500 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد. وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

اسعار اعلاف الدواجن



وسجل طن أعلاف بادى 20000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 19800 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 19600 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19500 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 17000 جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 16900 جنيه.وسجل سعر طن بياض 16%بـ 16700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 16500 جنيه.