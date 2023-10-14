السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس شعبة الدواجن: سعر كيلو الدجاج 73 جنيهًا يُطبق من اليوم (فيديو)

الدواجن
الدواجن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الدواجن من السلع التي تم تخفيض سعرها 15% ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الغذائية.

 

وأشار السيد، خلال مداخلة ببرنامج السفيرة عزيزة، والمذاع على قناة dmc الفضائية، أن تطبيق التخفيض يبدأ من اليوم، ومن المفترض أن يتم رقابة الأسواق لمتابعة الأسعار.

 

وأضاف، أن كيلو الدجاج لا يزيد عن 73 جنيهًا، بعد خفض 15% من أسعار الدواجن، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة.

 

ونوه السيد، أن الدواجن من المفترض أن تتواجد بالسعر الجديد في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التابعة للحكومة، ومنافذ أمان والقوات المسلحة.

سناء منصور: مبادرة للحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية لمدة 6 أشهر

"السفيرة عزيزة"

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين.

 

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