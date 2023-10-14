السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سناء منصور: مبادرة للحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية لمدة 6 أشهر

الإعلامية سناء منصور
الإعلامية سناء منصور في برنامج السفيرة عزيزة

طالبت الإعلامية سناء منصور، من خلال برنامج السفيرة عزيزة، والمذاع على قناة dmc الفضائية، ضرورة ضبط الأسعار بسبب استغلال بعض التجار.

وأكدت منصور، أن هناك مبادرة قامت بها الحكومة لخفض أسعار السلع لمدة 6 أشهر من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

وقالت، إن كافة السلع الغذائية والهامة والتي لا يتم الاستغناء عنها، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأولى، الامر الذي دفع الحكومة لتقديم عدة مبادرات لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

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"السفيرة عزيزة"

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين.

 

السفيرة عزيزة الإعلامية سناء منصور أسعار السلع الغذائية السلع الغذائية التجار قناة dmc DMC قناة DMC الفضائية

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