سناء منصور: مبادرة للحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية لمدة 6 أشهر

طالبت الإعلامية سناء منصور، من خلال برنامج السفيرة عزيزة، والمذاع على قناة dmc الفضائية، ضرورة ضبط الأسعار بسبب استغلال بعض التجار.

وأكدت منصور، أن هناك مبادرة قامت بها الحكومة لخفض أسعار السلع لمدة 6 أشهر من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

وقالت، إن كافة السلع الغذائية والهامة والتي لا يتم الاستغناء عنها، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأولى، الامر الذي دفع الحكومة لتقديم عدة مبادرات لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

"السفيرة عزيزة"

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين.