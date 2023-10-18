الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شعبة الدواجن: تراجع الأسعار ولدينا مخزون أعلاف يكفي 3 أشهر

سامح السيد
سامح السيد

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بشعبة الجيزة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث إنه تم تطبيق مبادرة خفض الأسعار بعض السلع الأساسية والتي من ضمنها الدواجن والبيض، بنسب خصم في الأسعار تتراوح بين 15 و25%، حيث تراجعت الأسعار لتسجل 65 جنيهًا للكيلو بينما سجلت أسعار البيض 115 جنيهًا للطبق.

وأوضح السيد، لـ" الدستور"، أن الإفراجات مستمرة، حيث يوجد لدينا مخزون يكفي حتي 3 أشهر من الأعلاف، مشيرًا إلي أن منه من المتوقع تراجع أسعار الدواجن خلال الدورة القادمة نتيجة إلي زيادة الأنتاج، لافتًا إلي أنه من أسباب إرتفاع أسعار الكتاكيت هو زيادة الطلب علي دخول دورات جديدة.

تراجع أسعار الدواجن.. ولدينا مخزون أعلاف يكفي 3 أشهر 

أشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن هناك استقرار في أسعار الأعلاف خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الأسعار تتراوح ما بين 19500 جنيه للطن و20500 جنيه للطن، لافتًا إلى أن أسعار البيض شهدت تراجع ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.

وأضاف سامح أن هناك عدد كبير من القطاعات التي خرجت من القطاع عادات مرة أخري، الأمر الذي ينتج عنه زيادة كبيرة في المعروض من الدواجن خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه إنتاج مصر من الدواجن يبلغ بين ١.٢ و١.٥ مليون فرخة يوميًا، لذلك الأسعار تعتمد على العرض والطلب.

رئيس شعبة الدواجن بشعبة الجيزة التجارية اسعار الدواجن أسعار البيض مبادرة لخفض الأسعار

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