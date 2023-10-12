ضبط صاحب محل دواجن فاسدة فى القاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على مسئول عن محل مأكولات بدون ترخيص بالقاهرة، وبحوزته كمية من المأكولات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم التموينية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المحل بدون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من الدواجن المذبوحة خارج المجازر لطرحها بالمحل عمله، فضلًا عن كونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المحل على 738 كيلوجرام "دواجن- شاورما- كفتة" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.