الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب محل دواجن فاسدة فى القاهرة

دواجن
دواجن

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على مسئول عن محل مأكولات بدون ترخيص بالقاهرة، وبحوزته كمية من المأكولات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم التموينية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المحل بدون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من الدواجن المذبوحة خارج المجازر لطرحها بالمحل عمله، فضلًا عن كونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

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ضبط لحوم فاسدة في حملة مكبرة بالمنوفية

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تموين الشرقية: ضبط 230 كيلو دواجن ولحوم مجهولة المصدر خلال حملات رقابية

وعثر بداخل المحل على 738 كيلوجرام "دواجن- شاورما- كفتة" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شاورما دواجن فاسدة مديرية امن القاهرة وزارة الداخلية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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