الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط لحوم فاسدة في حملة مكبرة بالمنوفية

لجنة الطب البيطرى
لجنة الطب البيطرى

تمكنت لجنة من الطب البيطري بالمنوفية من ضبط 3650 كجم لحوم مجهولة المصدر في مركز تلا خلال حملة مكبرة على المحلات والمنشآت الغذائية الموجودة في المركز، وذلك في إطار الحملات المتتالية على أماكن بيع الطعام للمواطنين.

وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، د.رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بتكثيف المرور على المطاعم والمنشآت الغذائية لضمان وصول طعام سليم لأبناء المحافظة.

بيطرى المنوفية تضبط في حملتها 3650كيلوا لحوم فاسدة

وفي ظل تلك التوجيهات ترأس د. هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وأطباء إدارة المجازر الدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوي، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك حملة مكبره، حيث تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم هندي مجمدة مجهولة المصدر بإجمالي وزن 3650 كجم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة لجهات التحقيق لاتخاذ القرار المناسب.

محافظة المنوفية ضبط لحوم فاسدة لجنة من الطب البيطري لحوم مجهولة المصدر الطب البيطري

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز السادات

إجراء 3420 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية فى المنوفية

استعدادًا لـ"COP 28".. محافظ المنوفية يتابع تقييم المشروعات الخضراء

الأكثر قراءة

"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

الباز: الرئيس السيسى حاكم صالح يقدم للناس ما يحتاجونه لا ما يريدونه

بعد قرارات الحكومة اليوم.. اتحاد الصناعات يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

الغرف التجارية تزف بشرى سارة عن انخفاض الأسعار (فيديو)

لليوم التاسع.. أهالي الشروق يدعمون السيسي بتوكيلات الترشح للرئاسة

استولى على مليوني جنيه.. حبس مستريح العقارات في الغربية 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال