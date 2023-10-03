ضبط لحوم فاسدة في حملة مكبرة بالمنوفية

تمكنت لجنة من الطب البيطري بالمنوفية من ضبط 3650 كجم لحوم مجهولة المصدر في مركز تلا خلال حملة مكبرة على المحلات والمنشآت الغذائية الموجودة في المركز، وذلك في إطار الحملات المتتالية على أماكن بيع الطعام للمواطنين.

وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، د.رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بتكثيف المرور على المطاعم والمنشآت الغذائية لضمان وصول طعام سليم لأبناء المحافظة.

بيطرى المنوفية تضبط في حملتها 3650كيلوا لحوم فاسدة

وفي ظل تلك التوجيهات ترأس د. هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وأطباء إدارة المجازر الدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوي، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك حملة مكبره، حيث تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم هندي مجمدة مجهولة المصدر بإجمالي وزن 3650 كجم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة لجهات التحقيق لاتخاذ القرار المناسب.