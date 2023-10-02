الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء 3420 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية في المنوفية

عمليات للأسر الأولى
عمليات للأسر الأولى بالرعاية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية، بقيادة محمد جمعة، جمعية الأورمان في تنفيذ عدد (3420) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامًا لمرضى القلب غير القادرين في محافظة المنوفية، وذلك منذ بدء عمل الجمعية وحتى الآن، من خلال تنظيم سلسلة قوافل طبية موسعة في المحافظة.

 

تعاون محافظة المنوفية وجمعية الأورمان لدعم الاسر الاولى بالرعاية

 

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء ابراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

عمليات للأسر الأولى بالرعاية في أفضل واقوى أماكن علاج القلب 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالي المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشار الى أن  جمعية الاورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

محافظة المنوفية الأسر الأولى بالرعاية عمليات قسطره وقلب مفتوح 3420 عملية قلب مفتوح وقسطرة بالمنوفية جمعية الأورمان

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