"صحة المنوفية": حالة الطلاب المصابين بانقلاب أتوبيس مستقرة ونتابعها بشكل لحظى

أكد الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن حالة التلاميذ السبعة الذين تعرضوا للإصابة في انقلاب أتوبيس مدارس بأول أيام الدراسة أثناء ذهابهم إلى المدرسة في مركز أشمون، مطمئنة وليس هناك حالات خطيرة، فيما يتخذ الفريق الطبي الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين.

وكيل صحة المنوفية: حالات الطلاب مطمئنة ويتم تقديم الرعاية الصحية لهم

ولفت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور خالد عبد الغني، إلى أن مستشفى أشمون العام استقبلت 9 حالات بينهم 7 تلاميذ والمشرفة والسائق، حيث اختلفت الإصابات ما بين كدمات وجروح، كما تم عمل جميع الأشعة المطلوبة حتى يتم الاطمئنان على بعض الحالات والتأكد من عدم وجود كسور.

وكيل صحة المنوفية يتابع حالات الأطفال بشكل لحظى للاطمئنان عليهم

كما أشار وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أنه يتابع بشكل لحظي مع مدير مستشفى أشمون العام، الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدارس خاص صباح اليوم، والتأكد من كل الإجراءات الطبية اللازمة تقدم على أكمل وجه.

وكان قد أصيب 7 أطفال بمركز أشمون صباح اليوم عقب انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة في مشروع صرف بدائرة مركز أشمون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية من مركز شرطة أشمون للتحقيق في الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين، رئيس المباحث، والذي تبين له انقلاب أتوبيس مدارس خاص، على طريق شنشور سمادون بمنطقة كوبري رمزي، وأصيب 7 تلاميذ ومشرفة وسائق الأتوبيس، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى أشمون العام وحالتهم مستقرة.

وتلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد ورود بلاغ انقلاب أتوبيس مدارس أثناء نقل الطلاب في أول أيام الدراسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية والتنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين.