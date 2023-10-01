9 وفيات و8 مصابين.. إنهاء تحريات حادث "إقليمي المنوفية"

تمكنت وحدة مباحث الباجور من إنهاء التحريات الخاصة بحادث أمس المروع بانقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي خلف وراءه 9 قتلى و8 إصابات حتى الآن، وتتلقى العلاج بمستشفى الباجور العام.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحادث المروع الذي شهده الطريق الإقليمي بالمنوفية أمس، حيث أكدت التحريات أن سبب الحادث هو انفجار الإطار الأمامي للسيارة ما أدى إلى انحرافها وانقلابها في الأرض الزراعية أسفل الطريق الإقليمي ولا توجد شبهة جنائية.

وكانت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية قد أوضحت انفجار الإطارين الأمامي والخلفي للسيارة وسقوطها من أعلى الطريق الإقليمي بالقرب من عزبة الخواجة بقرية مسجد الخضر التابعة لمركز الباجور، واشتعال النيران في السيارة.

وودعت قرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور في الساعات الأولى من صباح اليوم، 3 جثامين بينهم سيدة وابنتها، كما توفيت طفلة رضيعة وسيدة أخرى كانت في طريق عودتها للقرية بعد زيارة أولادها، بالإضافة إلى قيام أهالي مركز الباجور تشييع أهالي جنازة إحدى السيدات المتوفيات في الحادث.

ارتفاع أعداد الضحايا

وصرَّح مصدر طبي بمديرية الصحة في المنوفية، لموقع "الدستور"، أنه ارتفعت أعداد ضحايا حادث الطريق الإقليمي المار بالباجور، إلى 9 وفيات عقب فشل المحاولات الطبية مع بعض الحالات نظرا لصعوبة إصابتهم التي أحلت بهم في الحادث الأليم وسقوط الميكروباص بهم من أعلى،كما أكد المصدر انه يواصل أطباء مستشفى الباجور العام بالمنوفية جهودهم لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لباقي الحالات المصابة في الحادث وسط اهتمام كبير من قيادات.

وكان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى أعلى الطريق الإقليمي بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية والتنسيق مع الإسعاف للانتقال إلى مكان الحادث.