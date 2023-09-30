مصرع شاب سقط من أعلى عقار سكنى بشبين الكوم فى المنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية جثمان شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار أمام قصر الثقافة، بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك في الساعات الأولى صباح اليوم، وسط ذهول المارّة، الذين أخطروا قسم شرطة شبين الكوم، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أحداث الواقعة

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم العميد شريف قبالي، والذي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شاب من أعلى عقار سكني بمنطقة قصر ثقافة شبين، ولقي مصرعه في الحال.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس المباحث، حيث تبين له مصرع ع، م ا 30 عامًا، وبعد إجراء المعاينة الأولية تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لحين استكمال التحقيقات والإجراءات الطبية اللازمة حيال الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وذلك عقب سؤال أسرة المتوفى وشهود العيان، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة وبيان ما سبب حدوثها، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي شبين الكوم بعد الحادث، وخاصة مَن شاهد الواقعة.