تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بكنيسة مار مرقس في المنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بدار مناسبات كنيسة مار مرقس لدعم (300) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى كفرالنصارى وبطا وكفربطا بمركز الباجور فى محافظة المنوفية، وبحضور القمص ماهر فرنسيس، قمص كنيسة مار مرقس، وقيادات جمعية الأورمان.

دعم الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية وإدخال روح البهجة

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال القمص ماهر فرنسيس، إن مساعدة الفقير ورحمة المسكين ثوابها وبركتها كبيرة، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

ومن جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعدية بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مشيدًا بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تحت قيادة محمد جمعه لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

ولفت شعبان، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.