الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بكنيسة مار مرقس في المنوفية

جانب من توزيع الملابس
جانب من توزيع الملابس

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بدار مناسبات كنيسة مار مرقس لدعم (300) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى كفرالنصارى وبطا وكفربطا بمركز الباجور فى محافظة المنوفية، وبحضور القمص ماهر فرنسيس، قمص كنيسة مار مرقس، وقيادات جمعية الأورمان.

دعم الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية وإدخال روح البهجة

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال القمص ماهر فرنسيس، إن مساعدة الفقير ورحمة المسكين ثوابها وبركتها كبيرة، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم. 

ومن جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعدية بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مشيدًا بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تحت قيادة محمد جمعه لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

ولفت شعبان، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

محافظة المنوفية جمعية الأورمان التضامن الاجتماعي توزيع ملابس جديدة بالمجان دار مناسبات كنيسة مارمرقص

مواد متعلقة

غدا.. قطع المياه عن الباجور وسرس الليان وتجمع قرى الحامول في المنوفية

كشف ملابسات شنق كلب حتى نفوقه فى محافظة المنوفية

ضبط هيروين وحشيش بحوزة عناصر جنائية في المنوفية

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

كمّل مشوارك.. طلاب مصر للرئيس: الوطن يناديك لاستكمال مسيرة الإنجازات

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى