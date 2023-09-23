السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هيروين وحشيش بحوزة عناصر جنائية في المنوفية

هيروين
هيروين

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من استهداف وضبط عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزتهما (كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين ، الأيس" – 2 فرد محلى بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي.

كما تم تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن تابع لشركة للتجارة والشحن بدون ترخيص "يحمل جنسية إحدى الدول" – عامل بالمخزن) لإدارتهما المخزن بدون ترخيص وحيازتهما كميات كبيرة من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصديرها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة وتهربهما من سداد الرسوم المقررة .. وعثر بداخل المخزن على (عدد 11 ألف عبوة أدوية  مجهولة المصدر).

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام أمن المنوفية ضبط عناصر إجرامية المواد المخدرة الحشيش الهيروين الايس

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