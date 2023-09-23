السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط تاجر مخدرات بـ"كيلو هيروين" فى القناطر الخيرية بالقليوبية

هيروين
هيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط مسجل خطر لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بقيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز- متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

القبض على تاجر مخدرات بالقليوبية

عقب تقنين الإجراءات، بقيادة النقيب طه سعيد، والنقيب مكسيموس ماجد، والنقيب عبدالحميد عصمت، معاونى رئيس المباحث، تم ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجراما- كمية من مخدر الآيس- بندقية آلية- خزينة وعدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- 2 ميزان حساس).

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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