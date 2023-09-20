تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 317 قضية مخدرات، 173 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 84289 حكما قضائيا متنوعا.

الأمن العام يضبط 173 قطعة سلاح و317 قضية مخدرات

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 6 أطنان حلوى المولد مجهولة في مصنع بالمرج

نجحت شرطة التموين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، فى ضبط 6 أطنان حلوى المولد مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص قبل الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف بالمرج .



تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع حلوى المولد - كائن بدائرة قسم شرطة المرج؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من "حلوى المولد" مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 2,865 طن خامات تصنيع "سكر، جوز هند، حمص، عسل جلوكوز، سمسم"- 2,338 طن حلوى المولد "منتج نهائى" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - أدوات تصنيع للتعبئة والتغليف.

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

إخماد حريق داخل منزل فى الصف

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة الصف، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.