الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل بالقاهرة تخصص فى سرقة عدادات المياه

عاطل
عاطل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (سباك- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص بمحل سكنه.

بالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الفك"، واعترف بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة العدادات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية قسم شرطة منشأة ناصر مديرية امن القاهرة سرقة عداد المياه سرقة عدادات المياه

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