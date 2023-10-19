البيضاء بـ71 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في مصر 

البحث عن أسعار الدواجن وأهمها سعر الفراخ في مصر من الموضوعات المهمة، خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء عن إطلاق مبادرات لخفض الأسعار ومنها سعر الدواجن والبيض.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في مصر

نرصد في التقرير التالي آخر تحديث لأسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في السوق المصري مع العلم أن السعر قد يختلف من منطقة لأخرى لعدة جنيهات.



أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 71 جنيها

الفراخ الساسو 99 جنيها

الفراخ البلدي 110 جنيهات

امهات بيضاء 65 جنيها

بياض أبيض سلك 50 جنيها

بياض أبيض أرضي 53 جنيها

بياض أحمر سلك 67 جنيها

بياض أحمر أرضي 70 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 28 جنيها

كتكوت أبيض قطعان 24.25 جنيه

كتكوت ساسو 20 جنيها

كتكوت ساسو بيور 21 جنيها

كتكوت بلدي 11.50 جنيه

كتكوت هجين 15.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض 126 جنيها

سعر كرتونة البيض الأحمر 128 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيها

سعر البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 41.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 45 جنيها

بط فرنساوي عمر يوم 22 جنيها

بط فرنساوي بيور عمر يوم 32 جنيها

بط مولار مستورد عمر يوم 50 جنيها

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 62 جنيها

كيلو بط بلدي 100 جنيه

كيلو بط مولار 70 جنيها

كيلو بط فرنساوي 60 جنيها

كيلو بط مسكوفي 100 جنيه

أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 20،000 جنيه

علف نامي 21% 19،950 جنيه

علف ناهي 19% 19،850 جنيه

علف بادي نامي 21،5% 18،650 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 15،500 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 15،950 جنيه