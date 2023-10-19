البيضاء بـ71 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في مصر
البحث عن أسعار الدواجن وأهمها سعر الفراخ في مصر من الموضوعات المهمة، خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء عن إطلاق مبادرات لخفض الأسعار ومنها سعر الدواجن والبيض.
أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في مصر
نرصد في التقرير التالي آخر تحديث لأسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في السوق المصري مع العلم أن السعر قد يختلف من منطقة لأخرى لعدة جنيهات.
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 71 جنيها
الفراخ الساسو 99 جنيها
الفراخ البلدي 110 جنيهات
امهات بيضاء 65 جنيها
بياض أبيض سلك 50 جنيها
بياض أبيض أرضي 53 جنيها
بياض أحمر سلك 67 جنيها
بياض أحمر أرضي 70 جنيها
أسعار الكتاكيت اليوم
كتكوت أبيض شركات 28 جنيها
كتكوت أبيض قطعان 24.25 جنيه
كتكوت ساسو 20 جنيها
كتكوت ساسو بيور 21 جنيها
كتكوت بلدي 11.50 جنيه
كتكوت هجين 15.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه
سعر كرتونة البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض 126 جنيها
سعر كرتونة البيض الأحمر 128 جنيها
سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيها
سعر البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 41.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 45 جنيها
بط فرنساوي عمر يوم 22 جنيها
بط فرنساوي بيور عمر يوم 32 جنيها
بط مولار مستورد عمر يوم 50 جنيها
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 62 جنيها
كيلو بط بلدي 100 جنيه
كيلو بط مولار 70 جنيها
كيلو بط فرنساوي 60 جنيها
كيلو بط مسكوفي 100 جنيه
أسعار الأعلاف اليوم
علف بادي 23% 20،000 جنيه
علف نامي 21% 19،950 جنيه
علف ناهي 19% 19،850 جنيه
علف بادي نامي 21،5% 18،650 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 15،500 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 15،950 جنيه