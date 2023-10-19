وزير الزراعة الإسرائيلى: فشلنا استخباراتيا فى مواجهة هجوم حماس

قال وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، اليوم الخميس، إنه لا شك أننا فشلنا استخباراتيا في مواجهة هجوم حماس.

وأضاف وزير الزراعة الإسرائيلي أن مصير حماس تغير تماما بعد هجوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن دخول الفلسطينيين للمستوطنات بعد هجوم حماس لا مثيل له، وفق قناة العربية الإخبارية.

الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا نادرا وعالميا يوم الخميس لتنصح جميع المواطنين الأمريكيين في الخارج "بتوخي المزيد من الحذر" مشيرة إلى "التوترات المتزايدة في مواقع مختلفة حول العالم واحتمال وقوع هجمات إرهابية أو مظاهرات أو أعمال عنف ضد المواطنين الأمريكيين". الاهتمامات."

ويأتي هذا التحذير مع اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط ردا على الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث استهدف العديد من المتظاهرين المجمعات الدبلوماسية الأمريكية.

ورفعت وزارة الخارجية تحذير السفر للبنان وإسرائيل إلى أعلى مستوى وسمحت لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بالمغادرة.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت آخر مرة هذا النوع من التنبيه في أغسطس 2022 في أعقاب مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، محذرًا من أن “أنصار القاعدة، أو المنظمات الإرهابية التابعة لها، قد يسعون لمهاجمة المنشآت الأمريكية”. سواء موظفين أو مواطنين."

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق اليوم على قرار يؤكد دعمه لإسرائيل.

ويشير القرار إلى أن مجلس الشيوخ يقف إلى جانب إسرائيل “في دفاعها عن نفسها، بما في ذلك الجهود الإسرائيلية لتقليل التهديد الذي تشكله حماس؛ يؤكد من جديد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ويلتزم بمساعدة إسرائيل على حماية شعبها من أي عدوان في المستقبل.

ويدعو جميع الدول إلى إدانة الحرب بشكل لا لبس فيه، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين والهجمات، ويطالب حماس بوقف هجماتها ضد إسرائيل على الفور وإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء بأمان وإعادة جثث الرهائن المتوفين، وفق سي إن إن الأمريكية.