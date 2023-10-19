الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهباش: مصر وفلسطين جسد واحد.. والرئيس الأمريكى هو القاتل الحقيقى للفلسطينيين

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن هذه اللحظات العصيبة التي نعيشها والمواقف التي يمرّ بها الشعب كشفت لنا مَن معنا ومَن علينا، ومَن يمكن الاعتماد عليه مِن الأشقاء العرب والمسلمين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة لقناة "أون"، مع الإعلامية سارة حازم طه، أن أمريكا تتولى دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحمايته.

وتابع: "نحن ومصر جسد واحد وأمة واحدة، والمواقف العصيبة تعلمنا مَن معنا ومَن علينا، وسنتمكن سويًا من مواجهة هذا العدوان، وبإذن الله سنخرج منتصرين كما تعودنا دائمًا، ومهما دفعنا ثمنًا باهظًا سنحافظ على وجودنا".

وأكد أن طبيعة الموقف الأمريكي لم تتغير على مر التاريخ منذ وعد بلفور، وأمريكا لها الدور الأعظم في دعم الاحتلال ومنع إدانة إسرائيل في كل المحافل الدولية.

وواصل: "نحن في موقف وحالة حرب تشنها علينا الولايات المتحدة الأمريكية وليس فقط إسرائيل، ونرى أن القاتل الرئيسي للشعب الفلسطيني هو جو بايدن، الرئيس الأمريكي، وليس إسرائيل فقط".

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محمود الهباش الرئيس الفلسطيني سارة حازم طه العدوان الإسرائيلى قطاع غزة وعد بولفور أمريكا

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