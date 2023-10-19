الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: القيادة السياسية الحالية هى الأكثر وعيًا بخطورة محاولات تصفية القضية الفلسطينية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن القيادة المصرية بمواقفها وجهودها ورؤيتها وتصريحاتها كانت الأسبق في التعبير عن حقيقة الصراع الذي يحدث في فلسطين، حتى أنه كان أسبق من الشارع.

وأضاف الباز في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج "رسالة وطن"، المذاع عبر راديو "الراديو 9090": كانت هناك حالة من السرعة في التعامل مع الموقف والتعبير عن الموقف مما يحدث في فلسطين، وهنا رأى الشعب أن موقف القيادة المصرية أكبر من طموحه.

وتابع: "القيادة السياسية هي الأكثر وعيًا بخطورة ما يحدث والقضية الفلسطينية عموما، فهناك رغبة في تصفية القضية الفلسطينية، كما أن القيادة عبّرت عن الموقف بشكل قوي، ومن ثم فقد كان هناك تفاعل كبير مع موقفها حتى الأحزاب المعارضة للإدارة السياسية الحالية، كما أن بعض المرشحين المنافسين للرئيس السيسي أيدوا قراراته لأنها كانت تعبيرًا حقيقيًا وعميقًا عن الواقع، والعالم بدأ يتفهم الأمر حتى فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية للفلسطينيين وضرورة العمل على نقل المواد الإغاثية للفلسطينيين".

وأكد الباز، "أن الإعلام المصري والوسائل الإعلامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كتبت شهادة نجاح في تغطية الأحداث، حيث استبقت في بلورة الرؤية وإظهار الحقيقة للناس، وتم التأكيد على أن هدف ما يحدث هو تصفية القضية الفلسطينية على حساب جزء من أرض مصر، كما أن الإعلام المصري يحمي مصر من الشائعات وكأنه قام بأكبر عملية لتحصين الرأي العام المصري ضد الشائعات في هذه الحرب".

الدستور القيادة المصرية فلسطين الراديو 9090 القضية الفلسطينية الإعلام المصري

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