الباز:  إذا أردنا حل قضية فلسطين لا بد من التعامل معها على أنها صراع سياسي

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا نتعامل طوال الوقت مع القضية الفلسطينية على أنها صراع سياسي وليس ديني كما يروج لها البعض.

وأضاف محمد الباز خلال تقديمه برنامج "مش حسبة برمة" على إذاعة "نغم إف أم": "تقول إسرائيل إن التوراة تؤكد أن هذه هي أرض الميعاد، وإن ربنا قال لأبينا إبراهيم إن أرض فلسطين هي أرض أولاده، ولكن يأتي المسلمون والمسيحيون ليؤكدوا أن هناك كنيسة القيامة والمسجد الأقصى في فلسطين، وأن كلام اليهود غير صحيح".

الباز: اليهود نجحوا في التعامل مع القضية على أنها دينية

وتابع: "اليهود نجحوا في التعامل مع القضية على أنها دينية، والناس بدأت تنتظر معركة أخر الزمان بسبب هذا الصراع الديني وبدأنا نتعامل مع الموضوع كأنه أسطورة".

واستكمل: "الإسرائيليون يريدون هدم المسجد الأقصى لأن تحته هيكل سليمان وفق كلامهم رغم إثبات عدم وجود هيكل، والمسلمون متمسكون بالمسجد الأقصى".

وأكد محمد الباز أنه إذا أردنا التعامل مع القضية الفلسطينية بجدية ونصل فيها إلى حل فلا بد أن ننظر إليها على أنها قضية صراع سياسي وليس ديني.

وأردف: "نحن هنا أمام احتلال احتل الأرض ويطرد الناس منها، الناس أصحاب هذه الأرض متمسكون بأرضهم وهذه هي القضية".