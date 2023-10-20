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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 20-10-2023

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجلت الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، وتصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيهًا، ويختلف سعرها حسب المنطقة السكنية، بينما استقر سعر كرتونة البيض عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار. 

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الجمعة 20-10-2023.

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الفراخ البيضاء: 65 جنيهًا.
  • سعر الدواجن الساسو: 97 جنيهًا.
  • سعر الفراخ أمهات بيضاء: 65 جنيهًا.
  • سعر الفراخ البلدي: 110 جنيهات.
  • بياض أبيض سلك: 50 جنيهًا.
  • بياض أبيض أرضي: 53 جنيهًا.
  • بياض أحمر سلك: 67 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الفراخ مع بدء المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء لتخفيض أسعار بعض السلع بإلغاء الجمارك على بعضها لمدة 6 أشهر، حيث تضمن المبادرة 12 سلعة أساسية منها الدواجن يتراوح نسبة التراجع التي تسجلها من 15 إلى 20%.

وكانت أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا مع أزمة الأعلاف التي جاءت من تكدسها في الجمارك، مما دفع بعض المربين لإعدام الكتاكيت  كما خرج عدد من المستثمرين من القطاع.  

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أسعار الكتاكيت اليوم

  • كتكوت أبيض: 27 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 20 جنيهًا.
  • القاهرة للدواجن: أربو 26 جنيهًا.
  • بلادي للأعلاف والدواجن: إيفيان  28 جنيهًا.
  • نيوهوب ايجيبت للدواجن: 30 جنيهًا.
  • الفيروز(زلط/ابو زيد): 31 جنيهًا.
  • الوطنية: كب 29 جنيهًا.
  • الوادي روص 27.5  جنيه.
  • العناني: 34  جنيهًا.
  • المصرية الهولندية (طارق هلا): روص 26  جنيهًا.
  • نيوجين: 30.5 جنيه.
  • عاصم الخرصاوي: 27 جنيهًا.
  • القصبي: إي أر31 جنيهًا.
  • رواد النيل: 25 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض 

  • كرتونة بيض أبيض: 126 جنيهًا.
  • كرتونة بيض أحمر: 128 جنيهًا.
  • كرتونة بيض بلدي: 140 جنيهًا.

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